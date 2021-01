La nuova offerta di Esselunga non ha precedenti sul territorio italiano, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un prodotto estremamente economico, ma allo stesso tempo in grado di garantire prestazioni complessivamente di livello elevato.

La campagna promozionale attuale si tratta della solita offerta tech già vista in passato, consta in un unico sconto applicato su un singolo modello di tecnologia, con possibilità di acquisto nei vari punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La validità della soluzione è fissata ad oggi, 13 gennaio 2021, al termine della giornata il prezzo elencato verrà completamente disattivato.

Esselunga: il volantino ha offerte assurde

L’idea di base di Esselunga è di avvicinare gli utenti con un risparmio notevole sull’acquisto di un prodotto di base economico, ecco quindi che si pone l’attenzione sulla Xiaomi Mi Band 5.

La smartband più desiderata ed acquistata del 2020, oggi viene proposta a soli 29,90 euro, ed a conti fatti è una soluzione più che interessante per un pubblico sempre votato al risparmio, nonché alla ricerca del prezzo più basso in assoluto. Le specifiche tecniche dimostrano ancora una volta che Xiaomi ha fatto centro nella sua realizzazione, poichè includono un display AMOLED di dimensioni pari a 1,1 pollici, una batteria che garantisce 14 giorni di utilizzo continuativo, con chiaramente tutte le misurazioni di base, quali sono calorie bruciate, passi, sonno e distanza percorsa.

La campagna promozionale di Esselunga scadrà oggi, 13 gennaio 2021, di conseguenza se interessati consigliamo di velocizzare la scelta.