Meno di sei mesi dopo aver introdotto le GPU della serie RTX 3000 per PC desktop, Nvidia sta portando RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 sui laptop da gioco. Nvidia promette grandi guadagni in termini di efficienza energetica, grazie alla sua nuova architettura Ampere, insieme agli ovvi miglioramenti delle prestazioni rispetto ai precedenti laptop della serie RTX 2000.

Tutti i dettagli e i prezzi

Più di 70 laptop da gioco saranno disponibili con le nuove GPU mobili RTX 3070 e RTX 3080 il 26 gennaio, con i laptop RTX 3060 che arriveranno il 2 febbraio. I prezzi partono da 1099 euro per i modelli RTX 3060.

I laptop RTX 3060, che secondo Nvidia sono 1,3 volte più veloci della PS5, partono da 1099 euro. I laptop RTX 3070 partiranno a 1.499 euro e Nvidia afferma che sono fino a 1,5 volte più veloci dei precedenti sistemi RTX 2070 e offrono 90 fps a 1440p.

I laptop RTX 3080 partono da 2.299 euro e possono includere fino a 16 GB di memoria GDDR6, più di quella disponibile sul lato della GPU desktop RTX 3080. Nvidia afferma che questi laptop forniranno oltre 100 fps a 1440p.

Questi laptop utilizzano la terza generazione di Max-Q di Nvidia. Progettate per laptop da gioco più sottili e leggeri, le varianti Max-Q nascono per sprigionare la maggior parte della potenza della GPU da una scheda della serie RTX 3000 in uno chassis più termicamente vincolato. Nvidia e i produttori di laptop modificano driver e componenti termici ed elettrici per renderlo realtà.

Nvidia afferma che questa ultima generazione di laptop Max-Q offrirà il doppio delle prestazioni della generazione precedente. Nvidia utilizza una nuova tecnologia Dynamic Boost 2.0 in questi laptop che utilizza l’intelligenza artificiale per bilanciare la potenza tra CPU, GPU e memoria GPU. Funziona su base frame, il che significa che un laptop può bilanciare le sue esigenze di alimentazione in tempo reale.

Questi laptop RTX 3080 dovrebbero anche essere abbastanza potenti da gestire Microsoft Flight Simulator, un titolo impegnativo. Nvidia ha mostrato un Razer Blade 15 che alimenta un completo Flight Simulator durante il suo keynote al CES oggi.

Nvidia sta anche introducendo WhisperMode 2.0 con questi laptop della serie RTX 3000. Sarai in grado di scegliere diversi livelli acustici e l’IA gestirà la velocità della ventola e le impostazioni di gioco per rimanere al livello sonoro desiderato.

Ci aspettiamo di sentire molto di più dai produttori a breve sui nuovi aggiornamenti dei laptop da gioco al CES 2021. Restate sintonizzati su The Verge per tutti gli ultimi annunci sui laptop da gioco.