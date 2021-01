Il passaggio definitivo al DVB-T2, il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre, avverrà nel 2022. Entro tale data, dunque, tutte le emittenti televisive traslocheranno dall’attuale banda 470Mhz-690Mhz alla nuova banda Mhz, così da favorire l’implementazione e l’utilizzo delle tecnologie compatibili con le reti di quinta generazione (5G).

A partire dal 1 settembre di questo anno, verrà attivata la codifica DVB-T/MPEG-4, mentre il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre verrà attivato a livello nazionale tra il 21 giugno ed il 30 giugno 2022. A partire dal 1 Luglio 2022, dunque, i televisori, i decoder e tutte quelle apparecchiature per la ricezione televisiva dotati di tecnologia DVB-T1, non saranno più in grado di ricevere e trasmettere i canali televisivi.

DVB-T2, cambio TV necessario? Come verificare se il TV è compatibile

Chi è in possesso di un vecchio televisore, dovrà dunque provvedere all’acquisto di un nuovo dispositivo o quanto meno di un decoder che supporti il nuovo digitale terrestre 2.0. Al contrario, chi ha acquistato un nuovo televisore negli ultimi tre anni, dovrebbe in teoria già essere in possesso di un dispositivo compatibili. Questo perché dal 1 Gennaio del 2017 è stato imposto l’obbligo di vendita di televisori con decoder DVB-T2 con HEVC integrato, oltre all’obbligo, qualora si fosse venduto un televisore non compatibile con il nuovo standard, di cederlo in abbinamento ad un decoder DVB-T2 con codec HEVC.

Tuttavia, se vuoi verificare la compatibilità del tuo televisore con il nuovo standard di trasmissione televisiva, puoi farlo sintonizzandoti su uno dei due canali test attivati. I canali in questione sono il 200 ed il 100 e se ancora non li vedi dovrai effettuare una risintonizzazione.

Se sullo schermo viene visualizzata la scritta Test HEVC Main10, ciò significa che il tuo televisore è compatibile con il DVB-T2. Se, al contrario, viene mostrata una schermata nera, allora significa che il TV in tuo possesso non supporta la nuova tecnologia e non sarai in grado di vedere le trasmissioni televisive quando si passerà al DVB-T2.