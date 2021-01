WindTre fa parte di quel gruppo di operatori che ha aderito al progetto del “Bonus internet”, voluto dal Governo negli scorsi mesi come misura di sostegno per le famiglie durante l’emergenza Covid. I clienti del provider potranno ricevere uno sconto netto sul loro abbonamento sino a 500 euro. Il voucher sarà assicurato a chi presenta una certificazione ISEE con valore economico non superiore a 20mila euro.

WindTre e l’offerta tutto incluso: tablet e Fibra ottica con 500 euro di sconto

Sul sito di WindTre è stata creata una pagina apposita per il “Bonus internet”. Gli abbonati che intendono attivare una delle offerte non devono fare altro che compilare il form sul web. L’operatore ricontatterà poi ogni singolo interessato.

Le offerte di WindTre per il “Bonus internet” prevedono uno schema comune: il bonus da 500 euro sarà equamente diviso in sconto per i servizi di telefonia e Fibra Ottica e sconti sull’acquisto di un tablet.

La promozione SuperFibra ad esempio offre Fibra Ottica e connessione illimitata più chiamate verso tutti al semplice costo di 7,31 euro. Il prezzo è valido per i primi 12 rinnovi. In più gli abbonati potranno anche opzionare il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus, disponibile a costo zero.

Sempre la SuperFibra di WIndTre prevede una seconda versione, con costo mensile di 12,31 euro. I clienti avranno sempre connessione internet illimitata sino ad 1 Gbps più chiamate senza limiti. Il tablet proposto agli utenti sarà il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Il questo caso, però, il dispositivo non è a costo zero ma presenta un costo di 159,99 euro, a fronte di un prezzo di listino pari a 459,99 euro.