Con l’emergenza Covid, WindTre aveva introdotto il servizio “Negozio a Casa“. Questo nuovo metodo è risultato molto pratico e apprezzato, tanto che è stato esteso anche per la sostituzione della sim.

Continua il servizio “Negozio a Casa” di WindTre

Per andare incontro ai clienti e ai negozi autorizzati, WindTre aveva introdotto un servizio molto utile e sicuro per svolgere tutte quelle funzioni che altrimenti dovevano essere fatte in un negozio fisico. Si chiama “Negozio a Casa”. In sostanza rende possibile l’attivazione di una promo tranquillamente con il proprio smartphone attraverso un video di autenticazione. L’utente non deve far altro che compilare un format e fare un selfie con i documenti di identità vicino al volto. Il tutto dovrà essere poi inviato per la validazione e il gioco è fatto. Tuttavia non tutti i servizi WindTre sono fruibili con questo metodo. Da ora in poi però ne è stato aggiunto un altro.

Con il “Negozio a Casa” è ora possibile anche sostituire la sim

Finalmente ora è possibile effettuare la sostituzione di una Sim WindTre a distanza. WindTre ha inserito questa possibilità tra quelle già attive nel servizio “Negozio a Casa”. Eliminando la distanza tra casa e negozio questa operazione potrà essere svolta anche quando il cliente non può fisicamente spostarsi.

È vero che risulta particolarmente utile in questo periodo, dove quasi ogni giorno le regioni cambiano di colore, ma può rivelarsi indispensabile anche a chi per salute non può uscire di casa. Con una semplice e veloce procedura online l’utente potrà scegliere i servizi che saranno poi attivati dai negozi WindTre autorizzati.

Grazie a questa procedura WindTre riesce a conservare il rapporto tra rivenditore e cliente. Infatti quest’ultimo potrà compilare il documento necessario per la sostituzione della Sim. Una volta fatta copia dei documenti di identità dovrà inviare un video selfie che accerta la veridicità di quanto dichiarato. Il rivenditore WindTre concluderà così il processo e procederà con la spedizione della nuova sim. Inoltre, trattandosi di una vendita a distanza, l’utente potrà esercitare il diritto di recesso.

Sono tante le innovazioni introdotte da WindTre per i suoi clienti e molte di queste oltre ad essere sicure sono anche comode e funzionali.