Vodafone: le offerte di gennaio recuperano utenti, tanti giga e prezzi top

Qualcuno tempo addietro non avrebbe mai avanzato un’ipotesi futura in merito alla possibilità di Vodafone di perdere qualche cliente. In realtà è la situazione attuale, quella che vede soprattutto il colosso anglosassone perdere più utenti del solito. Nonostante questi restino in grande maggioranza rispetto a quelli che le altre aziende detengono, un piccolo campanello d’allarme è suonato. La colpa, se così si può definire, appartiene a Iliad, la nuova realtà che da qualche anno sta dominando senza problemi nel mondo della telefonia mobile italiana.

La situazione allo stato attuale dunque ha messo Vodafone in condizione di lanciare nuove offerte dedicate agli ex clienti. Queste vedono il loro punto di forza nei contenuti ma anche nel prezzo e nella qualità, aspetto quest’ultimo ineguagliabile.

Vodafone: ecco le nuove offerte proposte a tutti coloro che sono andati via

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga