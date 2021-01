Samsung Electronics, in occasione del CES 2021 di Las Vegas, in versione digitale a causa del Covid-19, ha svelato il nuovo JetBot 90 AI+, il nuovo robot aspirapolvere più intelligente di sempre, in arrivo in Italia nell’anno corrente, ed insignito ai CES Innovation Awards.

“Samsung si impegna quotidianamente a progettare elettrodomestici innovativi in grado di rendere più facile la vita degli utenti”, afferma Emanuele De Longhi, Head of Marketin Home Applicances Samsung Electronics Italia, da quest’idea è nato il prodotto appena presentato, il primo robot aspirapolvere smart al mondo, dotato di Intelligenza Artificiale Intel, in grado di garantire una straordinaria pulizia dei pavimenti con il minimo sforzo.

Il JetBot 90 AI+ si muoverà per casa come noi, sfruttando una combinazione di sensori e di tecnologia AI avanzata, per il riconoscimento degli oggetti, nonché un sensore LiDAR simile a quello che vediamo installato nelle auto a guida autonoma. Questi permetterà di rilevare la distanza dagli oggetti e dalle pareti, riuscendo a tracciare un percorso che permetta al robot di spostarsi nell’ambiente senza problemi. Anteriormente si trova anche un sensore 3D, il cui scopo è di riconoscere la differenza tra i soggetti, che sia un giocattolo o una gamba della sedia, riuscendo a rilevare anche oggetti di piccolissime dimensioni.

Samsung: grande robot aspirapolvere al CES 2021

Il JetBot 90 AI+ massimizza la forza aspirante di 30 watt, grazie al digital inverter avanzato, riuscendo così a catturare la polvere nell’aria in contemporanea con lo sporco sul pavimento, grazie al sistema Jet Cyclone.

Come se non bastasse, quando sarà terminata la pulizia, il robot tornerà alla Clean Station, con svuotamento automatico, e la necessità di sostituire il sacchetto in cui viene raccolto solamente una volta ogni 2/3 mesi. Al momento non è stato dichiarato il prezzo di vendita.