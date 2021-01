Il risparmio è di casa da Expert con il volantino che nasconde moltissime offerte a disposizione degli utenti che al giorno d’oggi possono pensare di risparmiare al massimo, senza minimamente essere costretti a puntare a prodotti relativamente economici.

Grazie alla nuova campagna promozionale, infatti, tutti gli utenti possono accedere agli stessi identici prezzi, sia tramite il sito ufficiale di Expert, che proprio nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Tramite l’e-commerce la merce verrà spedita direttamente a domicilio, anche se comunque sarà necessario pagare le spese di spedizione, da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: quali sono le offerte migliori

Le offerte di Expert sono chiaramente le migliori, poiché puntano direttamente sui dispositivi Apple, i più richiesti e desiderati di tutto il 2020, in particolar modo a partire dall’iPhone 11 Pro, uno smartphone estremamente costoso e performante, oggi proposto a 949 euro nella versione da 64GB di memoria interna.

La proposta più economica, restando ugualmente nella fascia alta del mercato della telefonia, è rappresentata dallo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 865, e con il quale l’utente si ritroverà a spendere solamente 549 euro per accedere a tantissime prestazioni di elevato livello.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Expert, invitiamo alla visione delle pagine che trovate nell’articolo, in questo modo avrete la possibilità di accedere ai migliori sconti in circolazione e scoprire il tutto nel dettaglio più assoluto.