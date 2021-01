Il nuovo volantino proposto nel periodo corrente da Coop e Ipercoop, riesce ancora una volta a dire la sua in un mercato intriso di ottime offerte e di prezzi sempre più alla portata degli utenti con minori disponibilità economiche, senza limitare a tutti gli effetti gli acquisti.

Alla base della corrente campagna promozionale, infatti, troviamo la disponibilità sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop, in questo modo ognuno di noi potrà accedere ai medesimi sconti, senza doversi ridurre a “correre” in un negozio fisico. Per facilitare l’acquisto, inoltre, è stata introdotta la spedizione gratuita a domicilio, per ottenerla sarà necessario spendere solamente almeno 19 euro.

Coop e Ipercoop: quante offerte speciali per gli utenti

Per una volta anche Coop e Ipercoop si buttano a capofitto nella fascia alta del mercato della telefonia mobile, infatti sarà possibile acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20+, spendendo complessivamente soli 799 euro, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi e naturalmente versione completamente sbrandizzata.

In alternativa, volendo alzare ancora l’asticella, si potrà raggiungere LG Wing, lo smartphone con il doppio display OLED, in vendita nello stesso periodo a 1190 euro. Chiaramente sempre nello stesso volantino sarà anche possibile raggiungere soluzioni più economiche, del calibro di Huawei P30 New Edition, iPhone SE 2020, Huawei P Smart 2021 o Xiaomi Mi 10T, tutti proposti a prezzi che non superano i 489 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Coop potete collegarvi subito al sito ufficiale.