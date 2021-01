Da Expert gli utenti si ritrovano ad avere una chance incredibile per spendere pochissimo sulla tecnologia, il nuovo volantino riparte con offerte mirate e con prezzi speciali sempre più bassi, grazie ai quali gli utenti potranno davvero risparmiare.

Con il volantino Expert la resa è massima, e sopratutto la spesa è davvero minima, grazie al finanziamento a Tasso Zero, prima di tutto, sarà possibile suddividere il pagamento in comode rate fisse mensili, in modo da non essere costretti a versare tutto subito. In alternativa, gli acquisti potranno anche essere completati online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Scoprite le nuove offerte Amazon e ricevete codici sconto speciali, iscrivendovi subito al canale Telegram dedicato.

Expert: nuove offerte per tutti i gusti

Le migliori offerte disponibili da Expert passano prima di tutto per l’Apple iPhone 11 Pro, uno smartphone estremamente costoso e desiderato, con il quale gli utenti possono misurarsi per cercare di raggiungere le prestazioni più alte di sempre, spendendo nel contempo cifre elevate. La versione no brand con annessa la classica garanzia di 24 mesi, viene oggi commercializzata a 949 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, godendo ugualmente di prestazioni al top, potranno affidarsi allo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone estremamente qualitativo, anche se con difetti notevoli, in vendita a 549 euro.

Le proposte di Expert non si limitano esclusivamente ai suddetti modelli, ma riescono ugualmente a raggiungere prodotti ugualmente interessanti e legati a categorie merceologiche completamente differenti. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.