Il volantino Comet proposto nel periodo corrente raccoglie tutte le migliori offerte che gli utenti stavano aspettando, il giusto mix di promozioni con le quali è facile confrontarsi, nell’idea comunque di riuscire a spendere sempre meno sull’acquisto della tecnologia generale.

Le compravendite, come è lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, sono possibili nei punti vendita in Italia, e direttamente sul sito ufficiale. Coloro che decideranno di sfruttare l’e-commerce di Comet, potranno comunque ricevere gratis la merce al proprio domicilio, previa una spesa complessiva di almeno 49 euro. Inoltre, per cercare di avvicinare gli utenti che non dispongono di tantissima liquidità, è possibile anche affidarsi al Tasso Zero, ovvero il finanziamento che prevede il pagamento a rate fisse tramite conto corrente bancario, a partire però da 199 euro di spesa.

Comet: le offerte sono senza precedenti

I prezzi racchiusi all’interno del volantino Comet raccontano un’importanza notevole dei prodotti Apple nel mercato nazionale, di conseguenza anche in questo caso ci scontriamo con una riduzione notevole applicata direttamente su iPhone 11, con una proposta finale di 649 euro nella versione da 64GB di memoria interna.

In parallelo, coloro che invece vorranno risparmiare il più possibile affidandosi direttamente al sistema operativo Android, potranno acquistare Oppo A51, Vivo Y11s, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 4Z 5G, Xiaomi Redmi Note 9 o similari, tutti con prezzi che non andranno oltre i 300 euro.

Maggiori informazioni in merito al volantino Comet li trovate nel dettaglio nel nostro articolo.