LG CordZero ThinQ A9 Kompressor+ vacuum cleaner è l’impronunciabile nome dell’ultimo aspirapolvere senza fili presentato da LG. Questo innovativo oggetto, prende in prestito una particolare caratteristica tipica dei robot per la pulizia della casa. In questo modo, risulta molto più appetibile rispetto alla media degli aspirapolvere.

Nuovo aspirapolvere LG, ecco tutte le caratteristiche

Per prima cosa, sappiate che questo prodotto sarà venduto insieme ad una stazione di ricarica che svuota automaticamente in un sacchetto integrato ci che viene raccolto dall’aspirapolvere durante il suo lavoro. Ciò non toglie che di tanto in tanto dovrete portare il sacchetto fino al sacco della spazzatura. Tuttavia non dovrete occuparvi della parte più complicata, ovvero svuotare manualmente il contenitore dell’aspirapolvere. Oltre al chiaro vantaggio in termini di risparmio di tempo, questa caratteristica risulta particolarmente importante qualora foste allergici alla polvere o semplicemente molto attenti all’igiene.

Tra le altre caratteristiche interessanti possiamo trovare sul prodotto, è presente un attacco per lo straccio. Attualmente è persino disponibile come acquisto a sé stante per i precedenti modelli A9. Oltre ad esso, sono presenti dei filtri lavabili e due batterie a cambio rapido. Quest’ultimo, è presente nel caso in cui non ci si possa permettere di aspettare il tempo di ricarica, magari durante dei momenti di particolare urgenza o fretta.

Attualmente questo è tutto quello che sappiamo sull’ultimo aspirapolvere proposto da LG. Sebbene saremmo lieti di dirvi di più, purtroppo però l’azienda non ha ancora indicato i prezzi e la disponibilità per questo suo ultimo modello. A presto con nuovi aggiornamenti.