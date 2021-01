La promozione Vodafone che tutti dovremmo attivare subito è la Special Unlimited, una splendida occasione che permetterà di godere di 50 giga di traffico dati al mese, pagandoli non più di 9,99 euro, con addebiti diretti sul credito residuo della SIM ricaricabile stessa.

All’interno della suddetta occasione, infatti, troviamo un bundle assolutamente invidiabile, il giusto mix di giga, corrispondenti appunto a 50 al mese, senza dimenticarsi di minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso tutti. Il prezzo finale di vendita non è elevato, come già scritto corrisponde a 9,99 euro al mese, da addebitare tramite credito residuo con cadenza mensile.

Vodafone: chi può richiedere la promozione

La promozione sfortunatamente non è alla portata di tutti, poichè vi possono accedere solamente gli uscenti da CoopVoce, TIM e Tiscali, con portabilità diretta del numero originario. I costi iniziali da sostenere corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile di Vodafone, a cui aggiungere 5,01 euro per la promozione in sé; un totale di ben 15,01 euro, dai quali però dovremo sottrarre 5 euro di credito già inclusi.

Coloro che saranno interessati all’attivazione, lo ricordiamo, non dovranno sottostare a vincoli contrattuali di alcun tipo, in altre parole sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza incappare in penali o costi aggiuntivi particolari.

L’attivazione della promozione di casa Vodafone, a differenza di altre soluzioni disponibili nello stesso periodo, è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà dell’azienda, al momento non risulta essere raggiungibile online. Ricordiamo inoltre essere la massima velocità in download pari a 600Mbps, ma solo con smartphone compatibile.