Grand Theft Auto VI potrebbe avere una protagonista femminile

Stando a quanto riferito da alcune fonti, Grand Theft Auto VI avrà per la prima volta in assoluto una protagonista femminile. Rockstar Games non ha ancora annunciato o confermato di star lavorando al titolo, tuttavia, secondo rumors diventati sempre più frequenti e dettagliati, GTA VI è già in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X , Xbox Series S e forse anche PC.

Sfortunatamente, in questo momento, non sono emerse ulteriori informazioni sull’uscita del gioco, ma qualche novità sul protagonista del gioco, di cui ha parlato Tom Henderson, un leaker e insider del settore ampiamente noto per aver spesso azzeccato le informazioni e le novità su Call of Duty.

Su Twitter, Henderson ha recentemente rivelato che GTA 6 avrà una protagonista femminile giocabile accanto a un protagonista maschile. Non è chiaro se il gioco abbia due protagonisti tra i quali i giocatori potranno switchare o se si tratti di una situazione come quella in Cyberpunk 2077, con un solo ed unico protagonista giocabile che può essere o maschio o femmina.

È importante notare che Henderson non divulga la sua fonte. Detto questo, si è dimostrato affidabile in numerose occasioni in passato, anche se in genere si trattava di informazioni relative a Call of Duty. Anche se il reportage di Henderson non è mai stato limitato a Call of Duty, è quello per cui è noto, quindi prendi queste informazioni con le pinze visto che non provengono da fonti ufficiali.

Questa non è la prima volta che sentiamo che il gioco avrà una protagonista femminile giocabile, ma, finora, questa è stata la fonte più credibile ad averlo affermato. Al momento della pubblicazione, Rockstar Games non ha commentato in alcun modo questa fuga di notizie ed è improbabile che lo faccia nell’immediato futuro. Come molti sviluppatori, Rockstar mantiene una politica di “no comment” molto rigorosa quando si tratta di voci, leak o qualsiasi informazione del genere.