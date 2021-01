In linea con i continui aggiornamenti dei contenuti di Genshin Impact, il prossimo banner dell’evento del gioco gacha porterà il Ganyu di Liyue nel gioco come personaggio giocabile, a partire da oggi 12 gennaio. Lo sviluppatore MiHoYo ha ora rivelato quali personaggi a 4 stelle si uniranno a Ganyu nel banner, così come le armi che saranno presenti nel banner secondario.

Il nuovo contenuto verrà rilasciato tutto in una volta. Ci sará un nuovo banner del personaggio, un nuovo banner per le armi, nuove fasi di “prova” e una ricerca della storia sbloccabile per Ganyu. Il contenuto arriverà oggi 12 gennaio anche se, come con altri aggiornamenti, i giocatori sui server del gioco con sede in Asia riceveranno l’aggiornamento prima degli altri.

Genshin Impact: arriva Ganyu

Il banner di Ganyu si chiama “Alla deriva nel porto” e viene fornito con tassi di rilascio potenziati per i personaggi esistenti Xingqui, Xiangling e Noelle. Il banner dellle armi presenterà tassi aumentati per le armi a 5 stelle Amos ‘Bow e Claymore Skyward Pride, oltre alle armi a 4 stelle Sacrificial Sword, The Bell, Dragon’s Bane, Eye of Perception e Favonius Warbow.

La stessa Ganyu è un personaggio criogenico armato di arco, con un set di mosse che dipende fortemente dai colpi mirati. I giocatori potranno testare lei e il personaggio idro a 4 stelle Xinqui nelle nuove fasi di “prova” per ottenere ricompense tra cui Primogem e materiali di aggiornamento.

La missione della storia di Ganyu, “Capitolo Sinae Unicornis”, si sbloccherà contemporaneamente al suo banner, con un requisito di livello di Grado Avventura 40. La ricerca richiede una Chiave della Storia per essere sbloccata, sebbene non sia difficile da trovare per i giocatori normali. Il banner dell’evento di Ganyu terminerà il 2 febbraio.