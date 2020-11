Activision ha annunciato un nuovo pacchetto DLC per Call of Duty: Black Ops Cold War ispirato alla mappa più famosa del franchise, Nuketown.

Il pacchetto di armi Nuketown è disponibile nel gioco e tutto ciò che devi fare è accedere prima del 3 dicembre per ottenerlo.

Il pacchetto DLC include 10 oggetti a tema intorno a Nuketown, tra cui un progetto per l’arma, ciondoli per armi, un emblema e un biglietto da visita. I contenuti completi sono elencati di seguito.

Questo pacchetto DLC prepara il terreno per il rilascio della mappa Nuketown ’84 in Black Ops Cold War il 24 novembre. La mappa è gratuita per tutti. Puoi vedere il trailer completo per la mappa qui sotto, che adatta la classica struttura di piccole dimensioni dell’originale Nuketown per il nuovo orecchio. Nel frattempo, è attivo un nuovo aggiornamento Black Ops Cold War, che ripristina erroneamente il nerf MP5.

Puoi vedere il riepilogo completo del pacchetto di armi Nuketown di seguito, con le descrizioni scritte da Activision. Il fucile suona come un ostacolo allo spettacolo, con la sua velocità di fuoco più rapida, una migliore portata dei danni e una maggiore capacità di munizioni. Presto dovrebbero essere disponibili anche nuove note sulla patch.

Pacchetto armi Nuketown della Guerra Fredda di Black Ops:

Progetto per fucile a pompa epico “Last Stop” – Con questo progetto per armi, qualsiasi nemico che osi sfidarti da vicino saprà che è la fine della strada. Questa configurazione include una canna da paracadutista da 21,6 pollici, un caricatore a tubo da 6 RND, un’ottica reflex Milstop e un supporto di montaggio Commando. Quando combinati, questi accessori conferiscono al fucile una velocità di fuoco più rapida, una migliore portata dei danni, una maggiore capacità di munizioni, una velocità leggermente più rapida durante la mira e il tiro e un’immagine visiva più chiara: tutti gli ingredienti necessari per una grande arma secondaria.

– Con questo progetto per armi, qualsiasi nemico che osi sfidarti da vicino saprà che è la fine della strada. Questa configurazione include una canna da paracadutista da 21,6 pollici, un caricatore a tubo da 6 RND, un’ottica reflex Milstop e un supporto di montaggio Commando. Quando combinati, questi accessori conferiscono al fucile una velocità di fuoco più rapida, una migliore portata dei danni, una maggiore capacità di munizioni, una velocità leggermente più rapida durante la mira e il tiro e un’immagine visiva più chiara: tutti gli ingredienti necessari per una grande arma secondaria. Sei ciondoli per armi : questi sei ciondoli per armi a forma di manichino sono perfetti per qualsiasi fan di Nuketown di lunga data. Scegli il tuo pezzo ben scolpito preferito – “Chad”, “Thad” o “Vlad” – o un amico impeccabile – “Karen”, “Sharon” e “Bobbi McDaren” – per dare più personalità alla tua arma preferita.

: questi sei ciondoli per armi a forma di manichino sono perfetti per qualsiasi fan di Nuketown di lunga data. Scegli il tuo pezzo ben scolpito preferito – “Chad”, “Thad” o “Vlad” – o un amico impeccabile – “Karen”, “Sharon” e “Bobbi McDaren” – per dare più personalità alla tua arma preferita. Adesivo “Soggetti di prova” – Fai sapere ai tuoi nemici che sei pronto per il nucleare con l’adesivo “Soggetti di prova”, che può essere applicato sulla maggior parte delle armi dell’Armaiolo.

– Fai sapere ai tuoi nemici che sei pronto per il nucleare con l’adesivo “Soggetti di prova”, che può essere applicato sulla maggior parte delle armi dell’Armaiolo. Emblema “Nuketown Legend” e biglietto da visita “Omnibus”: abbellisci il tuo profilo giocatore con alcune immagini classiche di Nuketown attraverso l’emblema “Nuketown Legend” e il biglietto da visita “Omnibus”.

Tutti gli oggetti del pacchetto armi Nuketown saranno disponibili in Warzone quando il gioco inizierà l’aggiornamento della stagione 1 il 10 dicembre.

Questo pacchetto DLC è il secondo disponibile per Black Ops Cold War, dopo il Challenger Pack a beneficio dell’organizzazione benefica dei veterani militari di Activision.