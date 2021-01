Esselunga ripercorre quanto di buono visto ed apprezzato nel corso delle precedenti settimane, riuscendo difatti a proporre una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni e di soluzioni estremamente economiche, con le quali gli utenti possono confrontarsi.

Alla base della proposta corrente, troviamo comunque la cosiddetta offerta tech, un unico sconto applicato sul singolo modello pensato per l’occasione, in questo caso uno smartwatch di ultima generazione, acquistabile fino al 13 gennaio 2021 esclusivamente in negozio, in nessun modo è possibile accedervi direttamente online sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Esselunga: tutte le offerte da non lasciarsi sfuggire

Le offerte Esselunga da non lasciarsi sfuggire ripartono dalla Xiaomi Mi Band 5, una smartband estremamente interessante ed economica, che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, a cui aggrapparsi per cercare di spendere il meno possibile, e godere di prestazioni all’altezza della situazione.

La richiesta dell’azienda è di soli 29,90 euro, per godere comunque di un prodotto dotato di un display AMOLED da 1,1 pollici, a colori, con batteria che è in grado di garantire anche una durata complessiva di utilizzo di 14 giorni, senza dimenticarsi delle classiche rilevazioni, quali sono passi, sonno, calorie bruciate e distanza effettivamente percorsa.

Il prodotto viene commercializzato con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita in cui è stato effettivamente completato l’acquisto, che comporterà riparazione o sostituzione totalmente gratuita per certificati difetti di fabbrica.