Amazfit, azienda attiva nel mercato dei dispositivi indossabili intelligenti, in occasione del Consumer Electronics Show di quest’anno, ha introdotto una sfilza di prodotti innovativi. Tra questi, anche i nuovi smartwatch Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e, che vanno ad ampliare le rispettive famiglie conservando funzionalità di salute e fitness all’avanguardia.

In mostra anche la super leggera e versatile serie di smartwatch Amazfit Bip U orientati al fitness; l’Amazfit Neo retrò-chic con funzionalità moderne avanzate; gli auricolari ergonomici Amazfit ZenBuds con cancellazione del rumore, insieme a funzioni intelligenti di monitoraggio del sonno in tempo reale; i coinvolgenti e dinamici Amazfit PowerBuds con un sistema audio sportivo professionale per un suono straordinario; il tapis roulant Amazfit AirRun pieghevole con altoparlanti surround e design minimalista; l’Amazfit Smart Scale che mette i dati sulla salute olistici ai tuoi piedi; e il futuristico orologio Amazfit X con uno schermo curvo 3D AMOLED ad alta definizione extra-ampio.

Il tema di Amazfit per la Fiera di quest’anno, “Stronger, Together“, evidenzia l’impegno incrollabile del marchio nell’offrire ai consumatori prodotti e servizi efficaci nel mercato dei dispositivi indossabili, divenuto più rilevante che mai durante la pandemia.

Amazfit GTR 2e e GTS 2e: la perfetta combinazione di stile e salute

Come tutti i membri della famiglia Amazfit GTS 2 e GTR 2, Amazfit GTR 2e e GTS 2e sono dei veri gioiellini al polso, che offrono anche una durata della batteria extra lunga. Sfoggiano un design senza bordi con vetro curvo per creare un’esperienza visiva forte e immersiva. Il GTS 2e vanta uno schermo AMOLED HD da 1,65 pollici con una densità di pixel di 341 ppi, paragonabile a quello degli smartphone più recenti, mentre il GTR 2e ha un ampio schermo AMOLED ad alta definizione da 1,39 pollici con una densità di pixel di 326 ppi, mostrando colori vividi.

Dotati del più recente sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, questi smartwatch possono monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e persino fornire avvisi quando la frequenza cardiaca a riposo è eccessivamente elevata. Sono inoltre dotati di una funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue, in modo da poter misurare la saturazione di ossigeno nel sangue nel momento in cui la tua energia inizia a diminuire.

Gli smartwatch Amazfit GTR 2e e GTS 2e supportano anche un monitoraggio approfondito della qualità del sonno determinando con precisione le fasi del sonno, le condizioni di respirazione durante il sonno e fornendo analisi e suggerimenti per migliorare la qualità del tuo riposo. In primo piano c’è anche il sistema di valutazione della salute PAI™ (Personal Activity Intelligence) che utilizza algoritmi per convertire dati complessi come la frequenza cardiaca, la durata dell’attività e altri dati sulla salute, in un unico punteggio intuitivo per consentire agli utenti di comprendere facilmente il loro stato fisico. Con questa funzione, gli smartwatch possono fornire un sistema di valutazione della salute personalizzato per ciascun utente in base ai propri dati sanitari unici.

Dotato di 90 modalità di allenamento per soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati di sport, puoi anche eseguire operazioni vocali su Amazfit GTR 2e e GTS 2e senza accesso a Internet, grazie alla funzione di controllo vocale offline, inclusa l’attivazione delle modalità sportive o l’apertura di determinate funzionalità, come quella del monitoraggio della frequenza cardiaca.

Amazfit lancerà anche il GTR 2 LTE entro la fine dell’anno, che presenterà una connessione di rete 4G per livelli senza precedenti di comunicazione attraverso lo smartwatch.

Amazfit Bip serie U: il tuo primo passo verso il fitness intelligente

La serie Amazfit Bip U è dotata di un ampio schermo a colori da 1,43 pollici in modo da poter godere di una visione più ampia e chiara delle informazioni importanti. E, con 50 quadranti tra cui scegliere, puoi creare e indossare il tuo stile. Inoltre, il quadrante personalizzabile dell’orologio ti consente di selezionare e visualizzare informazioni importanti sulla schermata principale, come ora, data, meteo, frequenza cardiaca e altro.

Con un peso di soli 31 grammi, la serie Amazfit Bip U è ultraleggera e progettata per un comfort che dura tutto il giorno. Questa serie di smartwatch è dotata di un sensore di tracciamento ottico biologico recentemente aggiornato, il BioTrackerTM 2, che supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. L’orologio supporta anche il monitoraggio del livello di stress e può fornire esercizi di respirazione, in modo da sapere quando fare una pausa e rilassarsi.

Altre caratteristiche all’avanguardia includono il sistema di valutazione della salute PAI ™ (Personal Activity Intelligence), nonché un tracker del ciclo mestruale che può aiutare a registrare i periodi mestruali e di ovulazione e avvisarti prima che arrivino così da non farti cogliere impreparata.

La serie Amazfit Bip U fornisce la maggior parte dei dati di esercizio necessari per più di 60 sport e attività popolari, offrendo fino a nove giorni di monitoraggio della salute e della forma fisica con utilizzo standard con una sola carica.

Puoi anche parlare con Amazon Alexa sul tuo Amazfit Bip U Pro: fare domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora.

Amazfit Neo: look retrò con funzionalità avanzate

Amazfit Neo è dotato di quattro pulsanti fisici e un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità, per una miscela unica di design retrò e caratteristiche moderne.

Dotato del sensore BioTrackerTM PPG, Amazfit Neo può monitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno, fornendo il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato di salute. Amazfit Neo integra anche l’innovativo PAI ™ Health Assessment System, che ti consente di comprendere intuitivamente il tuo stato fisico a colpo d’occhio.

Amazfit Neo monitora senza sforzo il tuo sonno, così puoi ottenere una comprensione più chiara dei tuoi schemi e fasi del sonno, nonché di ciò che è necessario per migliorare la qualità del sonno. Amazfit Neo vanta anche un’impressionante durata della batteria e capacità di gestione dell’autonomia: puoi usarlo fino a quattro settimane con una singola carica con un uso tipico.

Amazfit X: il futuro è adesso

Rappresenta una svolta tecnologica nei dispositivi indossabili intelligenti. Il design rivoluzionario dell’orologio concept Amazfit X, caratterizzato da un design senza pulsanti con un display AMOLED curvo da 2,07 pollici, un corpo unico in lega di titanio e il sensore ottico BioTracker ™ 2 PPG auto-sviluppato.

Con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della qualità del sonno, la misurazione del livello di stress e il rilevamento automatico dell’allenamento, Amazfit X sfrutta la potenza di una futuristica batteria agli ioni di litio curva per tenerti al top fino a sette giorni con una singola carica.

Amazfit ZenBuds: puoi dormire sonni tranquilli

Amazfit ZenBuds sono auricolari intelligenti che mascherano il rumore e possono riprodurre suoni rilassanti per bloccare il mondo esterno, aiutandoti a rilassarti, meditare o concentrarti sul lavoro senza distrazioni e addormentarti senza sforzo. Quando indossati a letto, questi auricolari intelligenti possono anche rilevare quando stai dormendo e interrompere automaticamente la riproduzione di suoni per evitare di svegliarti, e la funzione di monitoraggio del sonno intelligente analizzerà la tua qualità del sonno ogni notte, aiutandoti a prendere sane abitudini di sonno.

Amazfit PowerBuds: suono dinamico per ogni allenamento

Amazfit PowerBuds porta un suono straordinario alle tue orecchie attraverso il sistema audio sportivo professionale, rendendo i tuoi allenamenti più coinvolgenti e dinamici. Questi innovativi auricolari sono dotati di un sensore ottico PPG per monitorare con precisione la frequenza cardiaca e tenerti informato sullo stato dell’allenamento. Ricevi anche notifiche vocali quando la tua frequenza cardiaca supera il valore di avviso preimpostato, offrendo un’esperienza più sicura ed efficace.

Amazfit PowerBuds fornisce otto ore di riproduzione con una singola carica e, insieme alla custodia di ricarica magnetica, possono funzionare per altre 16 ore, il che significa che puoi goderti fino a 24 ore di musica in movimento. Inoltre, gli auricolari sono dotati di protezione IP55 contro i danni causati da polvere, pioggia e sudore.

Amazfit AirRun: prova la libertà di una corsa all’aperto, dentro casa tua

Con 500 millimetri di larghezza e 1.300 millimetri di lunghezza, il nastro da corsa si confronta favorevolmente con la maggior parte dei tapis roulant commerciali, offrendo uno spazio di corsa più ampio e offrendo la stabilità della corsa all’aperto. La cintura da corsa con motivo a rombi antiscivolo e resistente all’usura e le strisce di bordo in gomma morbida offrono agli utenti un passo più confortevole e una maggiore sicurezza.

Con una configurazione rapida e fluida, Amazfit AirRun si adatta perfettamente a qualsiasi stanza e può essere completamente piegato in soli cinque secondi, riducendo circa l’80% del suo volume, e dispone anche di due altoparlanti personalizzati JBL integrati per una qualità del suono avanzata.

Bilancia Amazfit Smart: dati sulla salute olistici ai tuoi piedi

Con il suo chip di elaborazione dati ad alta precisione, Amazfit Smart Scale fornisce metriche per 16 indicatori di salute del corpo in base alle informazioni di base inserite, per aiutarti a comprendere facilmente le tue condizioni fisiche generali. La bilancia Amazfit Smart è dotata di un sensore a forma di G ad alta precisione, che è abbastanza sensibile da rilevare piccole variazioni di peso fino a 50 grammi, il che significa che può mostrare cambiamenti nel tuo peso anche se bevi solo un bicchiere d’acqua.

Oltre a misurare la frequenza cardiaca e analizzare 16 indicatori chiave della salute del tuo corpo, Amazfit Smart Scale può anche sincronizzare i tuoi dati tramite Wi-Fi e Bluetooth con il tuo telefono cellulare o il cloud per consentirti di controllarli in qualsiasi momento e può supportare 10 utenti account – ciascuno con un massimo di 12 membri della famiglia identificabili tramite la funzione di riconoscimento utente intelligente.