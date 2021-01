WhatsApp: Esselunga regala un buono da 500 euro, lo strano messaggio

Gli aspetti che caratterizzano WhatsApp come un’applicazione fondamentale per ogni smartphone sono davvero numerosi. Nonostante tutto questo c’è sempre qualcuno che ha da ridire, talvolta anche in maniera sensata. Spesso infatti l’applicazione è preda di diversi malfattori che non fanno altro che diffondere truffe con lo scopo di ingannare il pubblico sano.

Durante gli ultimi tempi, approfittando anche dell’emergenza in atto, i truffatori avrebbero diffuso diverse fake news all’interno della nota chat. Questo avrebbe scatenato il panico in più occasioni, talvolta portando via qualche utente a WhatsApp. Durante gli ultimi tempi si sta discutendo animatamente riguardo proprio al nuovo messaggio che sta circolando. Questo parlerebbe di un regalo da parte di Esselunga che consisterebbe in un buono da 500 €. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutta questa storia e per chiarire la situazione l’azienda in questione ha deciso di emettere un comunicato ufficiale.

WhatsApp: arriva il comunicato ufficiale di Esselunga che smentisce la storia del buono

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.