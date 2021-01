In occasione del CES 2021 la soundbar per il gaming di Panasonic, modello Slayer HTB01 è stato insignito del premio per l’innovazione, Innovation Awards Honoree. Si tratta di un prodotto molto particolare, orientato particolarmente al mondo del gaming con alcune caratteristiche uniche nel suo genere.

Una soundbar da urlo

Progettata in collaborazione con SQUARE ENIX Co., Ltd, la rivoluzionaria

Sound Slayer di Panasonic riesce a produrre dei suoni incredibili per ogni tipo di situazione. Ma la sua ottimizzazione è rivolta in particolar modo al mondo del gaming grazie alla sua struttura compatta che racchiude un sistema di altoparlanti a 3 vie da 2.1

canali completo di un subwoofer incorporato. Dotata di tecnologie audio all’avanguardia come Dolby Atmos, DTS:X e DTS: Virtual X, garantisce una potenza e una profondità sonore incredibili.

Sono tre le modalità utilizzabili:

Role-Playing Game – Ideale per i giochi di ruolo per un’atmosfera realistica e intensa. Un audio fedele e potente vi guideranno nella vostra avventura.

– Ideale per i giochi di ruolo per un’atmosfera realistica e intensa. Un audio fedele e potente vi guideranno nella vostra avventura. First Person Shooter – Crea un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi. Il sound non vi farà perdere nemmeno i più piccoli dettagli, per essere sempre pronti all’azione.

– Crea un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi. Il sound non vi farà perdere nemmeno i più piccoli dettagli, per essere sempre pronti all’azione. Voice – Ottimizza la qualità delle voci dei personaggi per un’esperienza ancora più coinvolgente, laddove la storia e le musiche rappresentano uno step imprescindibile per godersi il contenuto.

La collaborazione e l’ottimizzazione per il mondo di Final Fantasy hanno anche dato vita ad una edizione speciale, che uscirà sul mercato a fine gennaio, disponibile su Amazon ad un costo di 349,90€.