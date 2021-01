Sorprese incredibili attendono gli utenti che potranno recarsi da Bennet per approfittare di una lunga serie di sconti speciali, il volantino attivato nel periodo risulta essere disponibile solo in negozio, in questo modo il cliente non potrà acquistare comodamente dal divano di casa.

Tutti i prodotti che vengono elencati direttamente nel volantino Bennet risultano essere disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella location dove è stata completata la compravendita, e nella maggior parte dei casi sono anche in vendita sbrandizzati, quindi senza vincoli legati ad uno specifico operatore telefonico.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, sono elencati in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Bennet: occasioni specialissime con il nuovo volantino

Le occasioni da Bennet sono assolutamente speciali, infatti permettono all’utente di mettere le mani su un Apple iPhone 11, uno dei prodotti più desiderati di tutto il 2020, spendendo una cifra relativamente ridotta, la versione da 64GB di memoria interna risulta essere disponibile a soli 599 euro.

Il mondo Android viene invece coinvolto con sconti applicati su Samsung Galaxy A31 a 198 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Samsung Galaxy A20s a 139 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 399 euro o Samsung Galaxy A71 acquistabile con un esborso finale di 299 euro.

La campagna promozionale di Bennet è questo e molto altro ancora, non perdetevi gli sconti pensati dall’azienda ed a disposizione di ogni consumatore, sono tutti disponibili nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo, e riassunte come galleria fotografica (apritele per visualizzarle correttamente in alta definizione).