Sicuramente, nel caso in cui tu abbia acquistato da poco uno smartphone, rimarrai colpito dal fatto che, in maniera molto semplice, lo potrai gestire efficacemente. Questa, però, non sarà una cosa che potrai fare per sempre, anche perché tenderà a perdere di smalto durante il suo utilizzo. Infatti, tutti gli smartphone Android (ma anche gli iPhone a dire il vero) perdono un po’ la loro efficacia nel corso dei mesi, ed è anche normale che ciò capiti.

Tuttavia, c’è un modo efficace per poter correre ai ripari, con dei trucchi molto efficienti che possiamo mettere in pratica per far sì che il nostro smartphone invecchi più lentamente. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android, smartphone: come renderlo sempre “nuovo”

Trucco batteria

Si può gestire efficacemente la batteria, essendo che Android studia l’utilizzo tipico del dispositivo. Sarà necessario andare in Impostazioni> Batteria> Risparmio energetico e da qui scegliere “in base alla tua routine“. Un altro trucco da poter mettere in pratica è quello di abbassare la luminosità del display.

Home screen ripulita dalle icone inutili

Ripulite dalla home screen le app inutili e vedrete che lo smartphone durerà di più. Potete anche evitare che ogni app che installate si inserisca automaticamente sull’home screen. Per fare ciò, bisognerà fare un tap prolungato su una parte libera della home e andare su Impostazioni Home. Di seguito troveremo un toggle “Aggiungi alla schermata Home“, che va disattivato.

Non disturbare

Trucco principalmente dedicato al nostro benessere: per utilizzare la funzione “Non disturbare” dobbiamo andare su Impostazioni> Audio> Non disturbare. Inoltre, possiamo programmarla a nostro piacimento, disattivando tutte le notifiche o impostando le eccezioni.

Modalità scura

L’uso della dark mode è un altro trucco interessante: viene ridotto il consumo della batteria, molti pixel dello schermo si spengono e fa sì che i tuoi occhi siano più riposati la sera.

Addio al furto o allo smarrimento del device

Ultimo importantissimo trucco riguarda la funzionalità “Trova il mio dispositivo“. Questo è utile per rintracciare la posizione dello smartphone in caso di smarrimento o furto. Bisognerà andare su Impostazioni> Sicurezza> Trova il mio dispositivo. In questo modo, saremo più sicuri quando non troviamo più il nostro device.