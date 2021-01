L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone ha prorogato fino al 17 gennaio 2021, salvo ulteriori cambiamenti, le sue offerte tariffarie, includendo anche la Special Flash Xmas Edition.

Partendo da quest’ultima, 1Mobile Special Flash XMas Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 110 Giga di traffico dati in 4G al prezzo mensile di 9.99 euro, anziché di 10.99 euro. Scopriamo tutte le altre.

1Mobile ha prorogato le proprie offerte fino al 17 gennaio 2021

Partiamo dalla 1Mobile 75 XPlus Reward prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 75 Giga di traffico internet in 4G e tariffe internazionali agevolate a consumo verso alcuni Paesi, al prezzo di 9.99 euro al mese. L’offerta è sottoscrivibile con un costo di attivazione pari a 5 euro, in promozione per i clienti che attivano un nuovo numero. Per i clienti in portabilità, invece, ad eccezione di chi proviene da Vodafone, il costo di attivazione è gratuito fino al 17 Gennaio 2021.

A partire dal terzo mese, vengono aggiunti 25 Giga in omaggio, per un totale di 100 Giga mensili, e il prezzo del rinnovo scende a 7.99 euro al mese. Passiamo poi alla 1Mobile Large XPlus Reward, invece, è previsto un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali, 40 Giga di traffico dati in 4G e tariffe internazionali agevolate, al costo di 6.99 euro al mese.

A partire dal terzo mese, il prezzo mensile scende a 5.99 euro al mese e vengono anche aggiunti 20 Giga di traffico internet, per un totale di 60 Giga ogni mese. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero 1Mobile (con un costo di attivazione pari a 8 euro) o effettuare la portabilità del numero da un altro operatore, eccetto Vodafone.

Troviamo infine la 1Mobile Start XPlus Reward, poi, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. A partire dal terzo mese il costo dell’offerta scende a 4,49 euro mensili, mentre il traffico dati aumenta di 10 Giga, per un totale di 30 Giga al mese. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.