L’operatore virtuale 1Mobile vuole migliorare la qualità del servizio offerto. Infatti, a partire dal 27 ottobre di quest’anno, tutte le nuove SIM attivate dall’operatore avranno il supporto alla tecnologia VoLTE.

Successivamente, la stesso servizio sarà portato su tutte le SIM di coloro che erano già clienti prima di tale data, senza distinzioni di anzianità e piano attivo. Scopriamo maggiori dettagli.

1Mobile migliorerà la qualità audio delle chiamate per i propri clienti

L’acronimo VoLTE, che sta per “VOICE over LTE“, descrive una tecnologia che consente di effettuare chiamate attraverso la rete 4G LTE. Grazie all’impiego di questa, la qualità delle chiamate migliora significativamente per merito della maggiore banda usata durante la conversazione. Altro fattore da non sottovalutare è la possibilità di mantenere attiva la rete 4G durante le chiamate. Per supportare questa novità sarà necessario possedere un dispositivo con connettività 4G.

Vi ricordo che, fino alla fine del mese in corso, l’operatore proporrà, a tutti i nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero, delle offerte davvero molto interessanti. Tra le varie offerte, è disponibile la nuova Special Flash Xmas Edition. Minuti illimitati verso tutti, 50 SMS su territorio nazionale e ben 110 Giga di internet (con 20 aggiuntivi a partire dal terzo mese) ad un costo molto contenuto, ovvero 9.99 euro al mese.

Il piano tariffario appena presentato sarà attivabile fino al prossimo 10 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe dell’operatore telefonico virtuale. Non essendo una operator attack, chiunque può attivarla sin da subito, ad eccezione degli attuali clienti Vodafone. Il costo di attivazione della promo è di 5 euro anziché 10, mentre il rinnovo è scontato a 9.99 euro mensili. Chi è già cliente, però, non potrà attivare la promozione.