TIM: ecco come partecipare al talent e come funziona

Tutti i clienti TIM possono caricare un video e mostrare le loro abilità in diversi campi, come musica, danza e recitazione. Chi vincerà, parteciperà ad uno dei 4 live che saranno trasmessi il giovedì in streaming sulla piattaforma TIM Party a partire dal 14 gennaio.

Le performance saranno giudicate da Lodovica Comello, Carlo Verdone e i discografici Sony Diego Quaglia e Stefano Karakotch. I suddetti, saranno affiancati da Diletta Leotta e Luca Tommassini, coreografo, regista e direttore artistico di fama internazionale. Anche se non caricate una performance, solo col voto potrete vincere dei premi.

Il talent si sviluppa in due fasi: nella prima devono essere caricati i video, nella seconda i 10 protagonisti più votati si esibiranno dal 14 gennaio. I tre vincitori delle puntate settimanali avranno la possibilità di accedere alla finalissima del 4 febbraio, nel corso della quale verrà decretato anche il vincitore assoluto di TIM Party Talent Live 2.

Il premio finale verrà assegnato in base al talento che ha il vincitore: per quanto concerne la categoria musica, avrà la possibilità di incidere un brano con Sony Music Italia con tanto di pubblicazione dello stesso su TIMMUSIC. Per la danza potrà partecipare ad una performance organizzata dal celebre Luca Tommassini, per la recitazione, infine, avrà una parte in un film prossimo alla produzione.