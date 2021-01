TIM rinnova parzialmente il suo parco promozioni nel nuovo anno. L’obiettivo della compagnia italiana resta sempre lo stesso: aumentare il numero di clienti, cercando di attirare nuova clientela da altri operatori rivali come Iliad, Vodafone o WindTre. In questi primi giorni di Gennaio, gli abbonati potranno contare su due tariffe molto vantaggiose: la TIM Steel Pro e la Gold Pro.

TIM, le migliori offerte di inizio 2021: chiamate senza limiti e 50 Giga

La tariffa TIM Steel Pro prevede un pacchetto di consumi con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della ricaricabile è di 7,99 euro per coloro che effettuano il passaggio della rete da Vodafone, WindTre o anche da Iliad ed altri gestori low cost.

Come novità per il 2021, inoltre, il gestore italiano la lanciato la sua tariffa Gold Pro. In questa circostanza gli utenti potranno avere a loro disposizione un pacchetto di consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. Previsti inoltre 70 Giga per la connessione ad internet sotto rete 4G e 4,5G. Il costo per il rinnovo mensile della ricaricabile è sempre di 7,99 euro ogni mese.

Le due operazioni si possono attivare, previa disponibilità, negli store TIM sparsi sul territorio nazionale. Fondamentale per la sottoscrizione di queste ricaricabili sarà la portabilità della rete da altro gestore. Anche gli ex clienti di TIM potranno accedere a tali ricaricabili, sempre presentando richiesta in un negozio ufficiale del gestore.