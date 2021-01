Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un numero di leak sempre maggiore sui prossimi top di gamma di casa Samsung, i dispositivi della serie Galaxy S21 che arriveranno ufficialmente il prossimo 14 gennaio.

Nelle ultime ore il noto leaker Steve H. ha aggiunto altra carne al fuoco pubblicando i render ufficiali che Samsung userà per promuovere la serie Galaxy S21. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S21 5G: trapelano alcuni render prima del lancio ufficiale

Le immagini trapelate non ci mostrano nulla di nuovo rispetto a quello trapelato nelle scorse settimane. I Galaxy S21 Series 5G sono mostrati nelle due colorazioni nera e viola, quando sappiamo che, almeno per la variante standard, ne arriveranno altre due. La scheda tecnica delle tre varianti di Samsung S21 è abbastanza ben definita, con informazioni ormai pressoché certe, salvo sempre qualche piccola variazione.

Fino a nuovo ordine, Galaxy S21 e 21 Plus dovrebbero montare uno schermo da 6,2” / 6,7” Dynamic AMOLED FHD + (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz, 1.300 nit, Gorilla Glass 7, CPU Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz con 8 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Sul retro tre sensori rispettivamente da 12 + 12 + 64 megapixel e sul lato anteriore un sensore da 40 megapixel.

La variante Ultra dovrebbe essere invece composta da uno schermo 6,8” Dynamic AMOLED 2X, WQHD + (1.440 x 3.200 pixel, 515 ppi), 120 Hz, 1.600 nit, Gorilla Glass 7, CPU Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz con 12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna non espandibile. In questo caso dovremmo trovare 4 sensori posteriori da 108 + 12 + 10 + 10 megapixel ed uno frontale da 40 megapixel. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per l’evento ufficiale.