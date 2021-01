La domanda più grande che ci si pone quando si tratta di dispositivi pieghevoli è la durata a lungo termine che può avere un display del genere. Se e quando qualcosa non va per il verso giusto, pare che l’assistenza clienti di Samsung per display pieghevoli non sia così “premium” come afferma l’azienda. Come se questo non fosse già abbastanza, di recente è emerso che i display pieghevoli realizzati da Samsung si rovinano precocemente a causa delle temperature troppo basse.

Gli ultimi due rapporti a riguardo provengono direttamente dalla Corea del Sud, uno dei mercati principali dei prodotti Samsung. In entrambi i casi, le crepe sul display non sono effettivamente visibili, ma i “sintomi” fanno pensare ad eventuali problemi allo schermo. Infatti, entrambi i dispositivi mostrano macchie luminose, linee e quella caratteristica oscurità che indica danni di qualche tipo. Sebbene sia impossibile verificare in entrambi i casi che la causa sia proprio il freddo. Tuttavia, i clienti hanno precisato che a parte il freddo il loro dispositivo non ha subito altri stress, o cadute o altre problematiche.

Samsung: modello Z Flip accusato di essere troppo fragile al freddo, i casi al momento sono solo un paio

Il Galaxy Fold, ad esempio, non aveva il nuovo vetro ultrasottile del modello Z Flip che apparentemente rende il display più resistente. Eppure, pare che il successore del Galaxy Fold sia più fragile. Poco più di un mese fa, un altro cliente ha segnalato un problema simile con il modello Z Flip che si ‘incrinava’ al freddo. Tuttavia, vale la pena sottolineare che ci sono stati alcuni tentativi da parte di alcuni siti noti nel settore di congelare anche per mezz’ora il dispositivo, per testarne la resistenza, e non sono stati rilevati danni di nessun genere. Dunque, potrebbe essere una coincidenza più che un problema di temperature.

Logicamente, non è sorprendente che la temperatura influenzi la funzionalità di un display pieghevole. Proprio per questo diventa una tesi più che credibile se presa in considerazione. Tutti i diversi strati e materiali rispondono ai cambiamenti di temperatura in modo diverso e il freddo tende a rendere le cose fragili. Inoltre, anche se fosse vero che alcuni utenti stanno riscontrando dei problemi con i propri display pieghevoli Samsung, sono casi isolati e rari, non molto diffusi. Le probabilità che accada a chiunque in possesso di un modello Z Flip sono quindi minime.