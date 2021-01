Gli sconti Comet sono per tutti gli utenti, nel volantino attuale si possono scovare tantissimi prezzi decisamente bassi, i quali aiuteranno a risparmiare il più possibile su ogni acquisto, anche senza obbligare l’utente a spostarsi fisicamente da casa propria.

La campagna promozionale, come anticipato poco sopra, è ufficialmente disponibile online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che il cliente potrà ricevere la merce a domicilio, anche senza costi aggiuntivi, solo nel momento in cui però la spesa complessiva avrà superato i 49 euro. In parallelo, è anche presente il solito finanziamento a Tasso Zero, con possibilità di rateizzazione senza interessi e pagamento diretto tramite il conto corrente bancario.

Comet: questi sono i nuovi prezzi

Il prodotto maggiormente consigliato dell’intero volantino Comet, è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone estremamente qualitativo, oggi finalmente deprezzato a causa della presenza sul mercato del nuovo modello, ed in vendita quindi a 649 euro (nella versione no brand con la garanzia di 24 mesi).

Per tutti gli altri utenti che vorranno spendere relativamente poco sull’acquisto di un dispositivo mobile, sono presenti i vari Oppo Reno 4Z 5G, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Vivo Y11s, Oppo A51, Xiaomi Redmi Note 9, LG K42 o Oppo A51, i cui prezzi non superano i 300 euro.

Il volantino Comet naturalmente spazia anche verso altre categorie merceologiche di uguale importanza e valore, non potendole riassumere tutte in un unico articolo, consigliamo caldamente di visionare le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo.