Bennet fa faville con il lancio di un volantino che promette sconti molto interessanti, per un 2021 che inizia letteralmente con il botto, poiché è difatti possibile ottenere prodotti di altissima qualità, a prezzi molto più bassi del normale, a partire dagli smartphone di casa Apple.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere più semplice del previsto, grazie al volantino corrente tutti gli utenti potranno accedere ad ottimi sconti, applicati esclusivamente nei punti vendita sul territorio italiano, senza limitazioni particolari. Gli acquisti non sono effettuabili online, e le scorte non appaiono essere limitate, ciò sta a significare che anche recandosi verso la fine della campagna, troverete ugualmente disponibilità (almeno teoricamente).

Bennet: quanti e quali sconti non mancare

Il miglior smartphone effettivamente in promozione da Bennet è l’Apple iPhone 11, un prodotto relativamente economico, sopratutto in seguito al deprezzamento causato dalla presenza sul mercato del nuovo iPhone 12. La richiesta avanzata dall’azienda è soddisfacente, poiché basteranno 599 euro per acquistarlo in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Dopo aver scelto lo smartphone, potrete decidere di applicarvi per l’acquisto del tablet, infatti è presente anche un ottimo iPad in versione da 10,2 pollici, con prezzo finale di 299 euro, in versione solo WiFi e 32GB di memoria ROM.

La campagna promozionale di Bennet non si limita ai suddetti modelli, ma si estende anche verso prodotti Android, come ad esempio Samsung Galaxy A71 a 299 euro, Galaxy S10 Lite a 399 euro, Galaxy A20s a 139 euro o similari. I dettagli sono disponibili qui sotto.