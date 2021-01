Gli sconti lanciati in questo periodo da Unieuro stupiscono per la presenza di prezzi veramente molto più bassi del normale, tutti applicati su dispositivi legati alla telefonia mobile, o comunque alla portabilità in generale, e con disponibilità globale in Italia.

Come al solito, anche in questo caso la campagna promozionale di Unieuro risulta essere fruibile sia in negozio, che proprio online sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. L’ordine potrà anche essere ricevuto direttamente al domicilio senza costi aggiuntivi, solo ed esclusivamente se la spesa complessiva sarà superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto il pagamento di un plus da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Unieuro: gli sconti sono impressionanti

L’idea di Unieuro è quella prima di tutto di assecondare le richieste di coloro che sono pronti ad acquistare veri e propri top di gamma, ecco allora che si potranno mettere le mani su Samsung Galaxy S20 Ultra, il modello della serie Galaxy S20 più desiderato di tutto l’anno passato, oggi finalmente in vendita ad una cifra leggermente inferiore ai 1000 euro.

Non mancano anche soluzioni più economiche, ma comunque legate alla fascia alta, annoveriamo infatti la presenza dell’ultimo Xiaomi Mi 10T Pro, lo smartphone con display IPS LCD, processore Qualcomm Snapdragon 865+ e dimensioni maggiorate, in vendita a 549 euro, per arrivare anche sullo Huawei P30 Pro, con servizi Google, disponibile sempre allo stesso identico prezzo del precedente.

Le altre offerte del volantino Unieuro possono essere visionate direttamente qui sul sito ufficiale.