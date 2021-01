Roblox ha raccolto $ 520 milioni nei suoi più recenti round di finanziamenti di serie H, guidati dagli investitori Altimeter Capital e Dragoneer Investment Group.

Roblox è destinato sempre più ad espandersi

A questo round hanno partecipato anche altre note aziende come Warner Music Group e Investment Group di Santa Barbara. Questa notizia arriva sulla scia della Roblox Corp. che ha presentato i documenti per rendere pubblica un’offerta iniziale (IPO) a novembre. Da allora la società ha deciso di optare per una quotazione diretta invece dell’IPO.

Per chi non ha familiarità con il funzionamento dell’investimento aziendale e del capitale, le aziende spesso attraversano più serie di round di finanziamento man mano che crescono e progrediscono. Quando un’azienda ha bisogno di maggiori finanziamenti per raggiungere il livello successivo della sua attività, viene sottoposta a una valutazione che tiene conto di diversi fattori tra cui la gestione dell’azienda, le dimensioni del mercato, il rischio e una comprovata esperienza.

Ogni round di solito ha uno scopo diverso, con la serie A incentrata sull’ottimizzazione della base di utenti e del prodotto di un’azienda e ciascuna serie successiva si concentra su un aspetto diverso della crescita e dello sviluppo dell’azienda. Nella sua valutazione del finanziamento di serie H, Roblox è stato valutato a $ 29,5 miliardi, con le sue azioni a un prezzo di acquisto di $ 45 per azione.

Secondo una dichiarazione sul sito Roblox, questo finanziamento aggiuntivo verrà utilizzato per “far avanzare le iniziative di crescita di Roblox e la missione di costruire una piattaforma di co-esperienza umana che consenta esperienze condivise tra miliardi di utenti”. Roblox, come Fortnite, è diventato più di un semplice gioco online.

Tra contenuti creati dai giocatori e concerti in-game con artisti come Lil Nas X, è diventato la sua enorme piattaforma online. Il team Roblox era entusiasta di aggiungere questi nuovi investitori al proprio elenco. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Altimeter, Dragoneer e agli altri nuovi investitori”, ha affermato David Baszucki, cofondatore e CEO di Roblox.

“Non vediamo l’ora di lavorare con tutti loro mentre continuiamo la nostra missione di costruire una piattaforma di co-esperienza umana che consenta l’esperienza condivisa, dal gioco al lavoro, e l’apprendimento tra miliardi di utenti”.

Gli investitori sembrano molto positivi sulle prospettive future di Roblox. “Anche se una volta vista come una piattaforma di gioco, Roblox è emersa come una comunità globale definitiva che collega milioni di persone attraverso la comunicazione, l’intrattenimento e il commercio”, ha affermato Brad Gerstner, CEO di Altimeter Capital.

“E mentre il mondo si muove verso un futuro ibrido, in cui la comunità e l’apprendimento online e offline coesistono, siamo orgogliosi di sostenere un’azienda basata sui valori che prende sul serio il proprio obbligo di costruire una comunità inclusiva, creativa e positiva”.