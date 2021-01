I nuovi sconti MediaWorld fanno letteralmente impazzire gli utenti, portano con sé prezzi molto più bassi del normale, tutti applicati su smartphone o su modelli legati al mondo mobile, attivando di conseguenza un risparmio quasi senza precedenti sul territorio italiano.

Spendere poco da MediaWorld è più facile di quanto effettivamente avreste mai immaginato, la campagna promozionale attivata fino al 17 gennaio 2021, infatti, prevede la possibilità di acquistare gli stessi identici prodotti anche online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che il cliente potrà accedervi dal divano di casa propria, e nel contempo godere anche della spedizione presso il domicilio. Attenzione però, a differenza di soluzioni precedenti, in quest’occasione sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna.

Le offerte Amazon hanno codici sconto gratis a disposizione di ogni utente, iscrivetevi subito a questo link per riceverle.

MediaWorld: le offerte sono da capogiro

Nuove offerte sono applicate direttamente sui prodotti marchiati Apple, in particolare gli utenti si ritrovano a poter acquistare gli ultimi modelli, come iPhone 12, in vendita a soli 989 euro, passando anche per iPhone XR a soli 569 euro, oppure un ottimo iPhone 11 proposto alla modica cifra di 689 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, ecco che potranno mettere le mani su un Samsung Galaxy S20+ proposto a 749 euro, passando anche per soluzioni più economiche, come Oppo Reno 4Z, Oppo A53, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 10T o similari.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.