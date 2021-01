Con i nuovi sconti di Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter accedere a moltissimi prezzi bassi che aiutano a risparmiare sotto ogni punto di vista, anche accedendo a soluzioni di fascia alta, legate ad esempio sempre al mondo mobile.

A differenza di quanto osservato in passato, ovvero di promozioni complessivamente di basso livello, e di qualità non così soddisfacente quanto effettivamente avremmo sperato, il volantino attuale rientra perfettamente nel mood del momento, e si posiziona tra i migliori del periodo. Tutti gli acquisti possono essere completati solamente online, non risultano essere disponibili gli stessi prezzi in negozio, e sopratutto è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: quali sono gli sconti da non mancare

Gli sconti Coop e Ipercoop da non mancare assolutamente rientrano comunque nella fascia alta del mercato della telefonia mobile, poiché parliamo a tutti gli effetti di Samsung Galaxy S20+, proposto alla modica cifra di 799 euro, ma anche di un buonissimo LG Wing, con display rotante OLED di ultima generazione, in vendita addirittura a 1190 euro.

Non mancano ovviamente anche soluzioni più economiche ed alla portata della maggior parte di noi, come Xiaomi Mi 10T, acquistabile con un esborso di 299 euro, passando anche per Huawei P30 New Edition, Huawei P Smart 2021, iPhone SE 2020 o similari, tutti a meno di 500 euro.

Il volantino Coop e Ipercoop è visionabile direttamente online sul sito ufficiale.