Mancano pochi giorni al CES 2021, ma Acer ha anticipato i nuovi annunci tecnologici con uno dei suoi. La società ha svelato la sua gamma di monitor da gioco di maggio, incluso uno che vanta HDMI 2.1, la tecnologia che PS5 e Xbox Series X | S utilizzano entrambe per produrre 4K e 120Hz.

Tutti i dettagli sul primo monitor da gioco HDMI 2.1

L’Acer Nitro XV282K KV sarà il primo monitor da gioco HDMI 2.1 dell’azienda e tra i primi a essere rilasciato in generale, poiché la tecnologia viene adottata solo ora dai monitor. Il monitor da gioco Acer Nitro compatibile con HDMI 2.1 presenta una risoluzione 4K, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un prezzo di $ 900.

Sebbene PS5 e Xbox Series X possano essere più ampiamente utilizzate con questo monitor, gli utenti che sono in grado di impigliare una scheda grafica della serie RTX 3000 potranno anche utilizzare la tecnologia HDMI 2.1. E mentre HDMI 2.1 offre la propria tecnologia VRR (frequenza di aggiornamento variabile), supporterà anche FreeSync Premium per i giochi su PC con cavi DisplayPort e HDMI 2.0, sebbene le funzionalità saranno limitate con quest’ultimo.

I potenziali acquirenti possono anche aspettarsi HDR600. Acer ha anche presentato altri due monitor, nessuno dei quali dispone di HDMI 2.1. Il primo è l’Acer Predator XB273U NX, che vanta un pannello IPS, una risoluzione di 1440p e una frequenza di aggiornamento di 240Hz che può essere overcloccata a 275Hz. Costa $ 1.100 e offre HDR400, compatibilità G-Sync e tecnologia di analisi della latenza Reflex di Nvidia che si presume aiuti a rilevare dove la tua configurazione ha latenza, dandoti un’idea di cosa migliorare.

Il terzo monitor è il monitor da gioco Acer Predator XB323QK NV IPS, che costa $ 1.200 e fornisce 4K e 144Hz con HDR400 e compatibilità G-Sync. Se stai cercando un’immagine più nitida con una frequenza di aggiornamento ancora molto veloce, l’XB323QK sembra un’ottima opzione.

Tutti e tre i monitor sono impostati per le date di uscita di maggio e ci assicureremo di riferire quando saranno disponibili. Non è chiaro se ci sarà una fase di preordine per il monitor Acer Nitro HDMI 2.1. Se siete alla ricerca di un 2.1 schermo HDMI che è disponibile in questo momento, la nostra guida alla migliore 4K TV per PS5 e Xbox Serie X. Ci sono un certo numero di televisori che dispongono della tecnologia e vantano immagini superbe.