Vodafone promuove ancora una volta le sue tariffe per la telefonia fissa con degli extra molto vantaggiosi per i nuovi clienti. Anche in questo caso, così come per altre offerta del provider inglese, il regalo associato a questa promozione è legato al campo dell’intrattenimento tv. Nella fattispecie, i clienti potranno avere sei mesi gratis di Cinema Sky.

Vodafone, i canali Sky Cinema a costo zero per sei mesi

La nuova versione della tariffa Unlimited Plus prevede in automatico l’attivazione di sei mesi a costo zero per il ticket Cinema su NOW TV. Tutti i film del catalogo Sky saranno quindi disponibili attraverso la tecnologia streaming senza decoder e parabola. Il catalogo comprende grandi classici del cinema ed anche produzioni recenti, sia nazionali che internazionali.

La promozione Unlimited Plus di Vodafone mantiene invece il suo classico pacchetto con telefonate ed internet. Gli abbonati avranno quindi navigazione senza limiti in rete grazie alle velocità classiche della Fibra ottica. Le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili non prevedono invece scatti alla risposta.

Compreso il ticket per il Cinema di Now TV, il prezzo di questa offerta di Vodafone è di 29,90 euro ogni trenta giorni. Il dono per il Cinema di Sky sarà disponibile solo per gli utenti che optano per l’attivazione via sito internet ufficiale. Sempre sul sito, per la Vodafone Unlimited Plus non sono previsti costi d’attivazione.

Ricordiamo che la promozione è a tempo limitato. Solo gli abbonati che attiveranno un nuovo piano per la telefonia fissa potranno accedere a questa iniziativa.