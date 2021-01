Smartphone datati: ecco i dispositivi che oggi hanno un valore imponente

La classificazione “affettiva” dei vecchi smartphone varia molto in base al grado di nostalgia di chi li possiede. Difatti vi è chi non vede l’ora di sbarazzarsene pur di racimolare grandi somme, chi li custodisce gelosamente nel proprio armadio e chi, come i collezionisti, fa di tutto pur di appropriarsene. Ma di quali cifre stiamo parlando e quali sono gli smartphone datati? Scopriamoli qui di seguito.

Smartphone datati: ecco i modelli che oggi valgono una fortuna

Iniziamo in maniera piuttosto cauta ma non troppo. Perché come incipit vi mostriamo i modelli di alto valore che però non raggiungono i 1000 euro, come ad esempio l’Ericsson t28, o anche il Nokia 8810 e il più famoso Nokia 3310, vecchia leggenda nella storia della telefonia. I prezzi degli smartphone datati in tal caso viaggiano dai 40 e i €300 a seconda delle loro condizioni.

iPhone 2G