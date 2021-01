Samsung ha ufficialmente confermato il suo prossimo evento Galaxy Unpacked in cui la società rilascerá smartphone di punta della serie Galaxy S21 di prossima generazione. Insieme a ciò, la società dovrebbe anche rilasciare i Galaxy Buds Pro.

Gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Pro hanno fatto parlare molto di sé nell’ultimo periodo ed ora sembra che la societá le abbia confermate. Il dispositivo é apparso sul sito ufficiale del gigante sudcoreano.

Samsung Galaxy Buds Pro potrebbero arrivare a breve

La gente di Sammobile ha notato che Samsung Canada aveva pubblicato informazioni sugli auricolari wireless Galaxy Buds Pro. Tuttavia, l’elenco non é piú consultabile. Per coloro che non ne fossero a conoscenza, queste auricolari in arrivo sono i concorrenti delle Apple AirPods Pro.

Sulla base di alcune notizie trapelate in rete, sembra che le Galaxy Buds Pro verranno fornite con un altoparlante a 2 vie, come su Galaxy Buds Plus. Ci sará anche una funzione di cancellazione attiva del rumore che la societá chiama Cancellazione intelligente del rumore. Si dice anche che il dispositivo fornirá agli utenti un maggiore controllo. Secondo quanto riferito, gli auricolari avranno tre modalità: Modalità conversazione, Modalità suono ambientale e Modalità cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari includeranno anche audio spaziale ed una classificazione IPx7 per la resistenza all’acqua. Per quanto riguarda le batteria, Il Samsung Galaxy Buds Pro potrebbe offrire fino ad otto ore di riproduzione e 4,5 ore di conversazione con una singola carica. A quanto pare, la custodia di ricarica potrá aumentare le ore di conversazione fino a 15 ed il tempo di riproduzione fino a 28 ore.

Il prezzo degli auricolari potrebbe aggirarsi intorno ai 200€. Attendiamo un annuncio teaser ufficiale della societá prima del suo rilascio il 14 gennaio 2021 all’evento Galaxy Unpacked.