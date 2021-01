Qualche giorno fa erano emerse alcune immagini teaser riguardanti l’arrivo per il mercato indiano di un nuovo smartphone della serie Galaxy M di Samsung. Nel corso delle ultime ore, il noto colosso sudcoreano ha effettivamente presentato un nuovo device in veste ufficiale, ovvero il nuovo Samsung Galaxy M02s.

Samsung Galaxy M02s è ufficiale per il mercato indiano

Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di portare un nuovo device della serie Galaxy M al momento per il solo mercato indiano. Si tratta di un dispositivo di fascia bassa proposto ad un prezzo di listino di circa 99 euro al cambio attuale. Come specifiche tecniche, infatti, troviamo ad esempio tagli di memoria ridotti e un display con una risoluzione pari al solo HD+. Il processore, invece, è il SoC Snapdragon 450, mentre il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori da 13+2+2 megapixel.

Dal punto di vista del design, il nuovo Samsung Galaxy M02s dispone sul fronte di un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici. La backcover è invece realizzata in materiali plastici ed è disponibile in tre colorazioni, ovvero rosso, nero e blu. La connettività include poi il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il supporto al 4G e al dual SIM e il Bluetooth 5.0. Manca purtroppo il chip NFC per i pagamenti contacless, anche se troviamo comunque il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la radio FM.

Vi ricordiamo che questo nuovo smartphone della serie Galaxy M sarà disponibile al momento per il mercato indiano. Tuttavia, l’azienda non ha ancora comunicato quando sarà disponibile all’acquisto.