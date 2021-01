Fino al prossimo 19 gennaio 2021 sarà disponibile l’offerta dell’operatore virtuale PosteMobile, denominata Creami WOW 10 GB a meno di 5 euro al mese.

L’offerta attivabile online dalla pagina dedicata o tramite contatto telefonico con un consulente, prevedeva la scadenza al 5 Gennaio 2021 e di recente è stata prorogata fino al 19 Gennaio 2021. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga la Creami WOW 10 GB fino al 19 gennaio 2021

Dopo Creami Style e Creami WeBack anche Creami Wow 10GB scade attualmente lo stesso giorno, salvo ulteriori proroghe. Trattasi di un’opzione tariffaria pensata per i nuovi clienti che decidono di attivare una nuova numerazione o optano per la portabilità da altro operatore mantenendo il proprio numero. I già clienti dell’operatore non possono attivare l’offerta.

Per quanto concerne in bundle mensile offerto, Creami WOW 10GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, e 4G+ fino a 300 Mbps per la navigazione in internet, al prezzo mensile complessivo di 4.99 euro.

Sono inoltre inclusi, senza costi aggiuntivi, l’hotspot, i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. La sottoscrizione dell’offerta necessita di un un pagamento iniziale di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico incluso. Sono inclusi il contributo di attivazione e la spedizione della nuova SIM al domicilio indicato. I credit non consumati nel periodo di riferimento non sono cumulabili con quelli del mese seguente, pertanto vengono definitivamente persi. Per scoprire tutti i dettagli visitate la pagina ufficiale dell’operatore.