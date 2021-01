Il nuovo Edge basato su Chromium di Microsoft si è rivelato un’alternativa affidabile a Chrome. Sebbene il browser sia simile a quello di Google, é meno dispendioso in termini di risorse e offre anche alcuni extra. Tuttavia, una cosa che manca è la possibilità di sincronizzare le schede e la cronologia tra i dispositivi.

A quanto pare, la funzionalitá é ora in arrivo; Microsoft ha rilasciato la nuova opzione per gli utenti nel Regno Unito. Lo sviluppo della funziona arriva poco dopo il tuo test nel canale beta. L’aggiornamento ora consente di sincronizzare la cronologia e le schede su piú client Edge su varie piattaforme: Windows, macOS, Android e iOS.

Microsoft Edge: scaricate l’ultimo aggiornamento disponibile

Per verificare se hai ricevuto la funzione o meno, vai su Impostazioni> Profili> Sincronizza e verifica se sei in grado di controllare l’opzione Cronologia e schede aperte. Se la funzione non è ancora disponibile, le due opzioni saranno comunque visibili ma con un messaggio che dice: “Prossimamente! Lo attiveremo non appena sarà pronto”.

In alternativa, puoi passare al canale Beta poiché l’implementazione è stata completata, indipendentemente dalla regione. Una volta abilitato, sarai in grado di riprendere da dove eri rimasto su tutti i tuoi dispositivi e non dovrai cercare su un particolare device o computer per trovare quello specifico sito web.

Secondo Microsoft, la funzionalitá arriverá presto anche negli altri paesi. Se utilizzi il browser Edge tieni d’occhio gli aggiornamenti su tutti i tuoi device. Microsoft ha inizialmente lanciato Edge il 15 gennaio 2020 senza molte opzioni di sincronizzazione abilitate. La sincronizzazione delle estensioni è arrivata a maggio e Microsoft aveva inizialmente promesso che la sincronizzazione della cronologia e delle schede sarebbe iniziata in estate.

Microsoft continua a migliorare Edge su base regolare. La societá ha aggiunto di recente uno strumento di screenshot davvero utile e una funzione di confronto dei prezzi. Anche Edge verrà presto aggiornato con schede verticali e nuove notifiche di violazione della password.