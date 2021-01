CoopVoce stupisce: 50 giga e minuti senza limiti con 30 euro in omaggio

CoopVoce risulta una delle soluzioni più scelte dagli utenti che vogliono cambiare gestore, soprattutto negli ultimi sei mesi. Il cambiamento è avvenuto di conseguenza al cambio di strategia effettuato dall’azienda, la quale non riusciva più a soddisfare il pubblico. In molti si lamentavano infatti di avere pochi contenuti a disposizione con le offerte del gestore, il quale infatti ha propeso per un cambiamento netto.

CoopVoce è dunque stato in grado di migliorare le sue offerte, proponendone di nuove con cadenza quasi mensile. Tra queste ce ne sono state alcune che hanno attirato l’attenzione anche di utenti con provider molto convenienti, i quali sono stati messi da parte proprio per sposare le promozioni di CoopVoce. Attualmente i miglioramenti possono essere ritrovati anche per quanto concerne la ricezione, molto più performante rispetto al passato. Il merito in questo caso è di un cambiamento infrastrutturale, proprio come quello che avverrà nei prossimi mesi.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 porta un grande regalo agli utenti

La nuova ChiamaTutti TOP 50 di CoopVoce include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 50 giga. Il prezzo è di soli 9,50 € al mese per sempre e con un regalo che consiste in 30 € di credito residuo extra.