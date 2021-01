CoopVoce stravolge i piani: in regalo 30 euro con la ChiamaTutti TOP 50

Quando si avverte il bisogno di cambiare gestore, in Italia non ci sono di certo problemi. Sono talmente tante le realtà disponibili nel mondo della telefonia mobile che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Certamente ci sono quelle aziende che si distinguono in maniera particolare per i loro prezzi e contenuti, oltre che per il blasone.

Tra questi ad affermarsi da qualche tempo è CoopVoce, gestore che si occupa di telefonia mobile in ambito virtuale e che durante gli ultimi anni è cresciuto a dismisura. Tutti gli utenti che lamentavano un’esiguità in termini di contenuti e soprattutto una ricezione non proprio ottimale, ad oggi dovranno ricredersi. CoopVoce è stato in grado di migliorare tutte queste mancanze, riuscendo ad introdurre sul mercato offerte molto vantaggiose. Proprio sul sito ufficiale ne è disponibile una totalmente nuova. Grossi passi avanti sono stati fatti anche in termini di ricezione, visto che il gestore ha migliorato le sue infrastrutture ed ha in programma ulteriori miglioramenti.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 è disponibile con un regalo pazzesco

CoopVoce propone sul suo sito ufficiale la ChiamaTutti TOP 50. Questa nuova offerta che costa solo 9,50 € al mese per sempre include minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G. Tutti gli utenti che la sottoscriveranno potranno anche beneficiare di un regalo incredibile: 30 € di traffico extra gratis.