WindTre aderisce insieme agli altri principali operatori italiani al programma per il “Bonus internet”. Dopo l’iniziativa voluta dal governo, gli italiani potranno attivare un abbonamento per la telefonia fissa usufruendo di uno sconto massimo di 500 euro. L’agevolazione si rivolge a quegli abbonati che presentano una certificazione ISEE che assesti come soglia di reddito non più di 20mila euro.

WindTre, la promo con Fibra, tablet e 500 euro di sconto

L’opzione di WindTre per il “Bonus internet” può essere richiesta singolarmente da ogni clienti, andando a compilare un form presente sul sito internet ufficiale del gestore. Entro poche ore dalla compilazione del form, l‘utente sarà dal gestore. In sede di telefonata saranno presentate le promozioni disponibili.

I 500 euro di bonus saranno equamente divisi tra servizi per la Fibra Ottica e la dotazione di un tablet. Un primo esempio di offerta è dato dalla promo SuperFibra. Gli utenti di WindTre che scelgono questa tariffa associata al “Bonus internet” pagheranno 7,31 euro al mese per i primi dodici mesi. A tal prezzo sarà garantita la navigazione internet senza limiti con la Fibra Ottica In più i clienti riceveranno omaggio il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus.

Nella seconda versione, la promozione SuperFibra di WIndTre presenta un costo mensile di 12,31 euro. Anche in questo caso, gli utenti riceveranno navigazione illimitata ad internet con la velocità della Fibra Ottica. Diverso, invece, lo scenario per la dotazione del tablet. Il dispositivo a disposizione del pubblico è infatti il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Questo non sarà gratuito ma sarà offerto al prezzo di 159,99 euro, con una riduzione di 300 euro sul listino.