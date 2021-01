Vodafone: le offerte top fino a 100GB per far rientrare gli utenti

Vodafone ha iniziato l’anno con tante nuove promozioni e soprattutto con diverse sorprese per i suoi utenti. Tutto questo però non è importato a coloro che hanno deciso di scappare via per provare una nuova esperienza sotto il segno del nuovo provider che avanza: Iliad.

Questa nuova realtà è stata in grado di portare via a Vodafone numerosi utenti, i quali si dicono soddisfatti. Ora per questo motivo il gestore anglosassone vuole recuperare terreno e vuole farlo con le sue offerte migliori. Ne sono venute fuori ben tre fino a 100 giga che potranno contribuire a riportare a casa gli ex utenti.

Vodafone: superata la concorrenza, ecco le tre offerte che riportano a casa gli utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga