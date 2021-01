Il volantino Trony nasconde al proprio interno offerte da non perdere per nessun motivo al mondo, un connubio di prezzi bassi e di prodotti di alta qualità, i quali puntano ad invogliare i consumatori all’acquisto, a patto che siano disposti a seguire un iter particolare.

La campagna promozionale discussa, difatti, non risulta essere disponibile in ogni punto vendita, ma potrà essere raggiunta solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio in Calabria. In altre parole, gli utenti che vorranno fruire degli sconti saranno costretti a recarsi personalmente presso le stesse location, senza potersi affidare al sito ufficiale o altro. Tutti i prodotti, ad ogni modo, vengono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Trony: questi sono i nuovi sconti del periodo

Tutti gli sconti di Trony sono comunque molto interessanti, infatti è possibile approfittare di alcune riduzioni notevoli su top di gamma veri e propri, come Oppo Reno 4 Pro e iPhone XR, entrambi commercializzati a prezzi non superiori ai 700 euro, più precisamente 699 e 599 euro.

Nell’eventualità in cui invece foste alla ricerca di soluzioni decisamente più economiche, l’occhio cade poi su modelli che garantiscono prestazioni più ridotte, ma ugualmente interessanti, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A73, Huawei P40 Lite, LG K22, LG K42 o Samsung Galaxy A30s.

Il volantino Trony integra al proprio interno anche altri sconti legati a differenti categorie merceologiche, se volete scoprirli non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.