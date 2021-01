Arrivano le nuove tariffe di TIM in questi primi giorni del 2021. Il provider italiano ha deciso di continuare la sua sfida con altri gestori, tra cui Vodafone ed Iliad. Per acquisire ancora più clienti di quelli attuali, il gestore punterà su una serie di iniziative low cost, a partire da quella più conveniente del momento: la TIM Gold Pro.

TIM, con la tariffa Gold Pro ci sono 70 Giga e minuti senza limiti

Come già accaduto con altre iniziative dedicate ai nuovi clienti, questa tariffa di TIM presenta un pacchetto completo con minuti, messaggi ed ovviamente connessione per la navigazione internet.

Nel dettaglio, la promozione TIM Gold Pro prevede chiamate senza limiti per le comunicazioni con tutti i numeri fissi e mobili della nazione. In aggiunta, gli utenti potranno beneficiare di SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche di 70 Giga per la navigazione di rete sotto linea 4G.

Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa di TIM è di 7,99 euro. Il costo è quindi anche inferiore alla tariffa Giga 70 di Iliad, che promuove un pacchetto praticamente speculare al costo di 9,99 euro. Per la promozione di TIM gli utenti dovranno aggiungere soltanto un costo di attivazione pari a 10 euro una tantum.

Per l’attivazione valgono le stesse regole di altre offerte winback. Possono accedere a questa promozione, i clienti di altri operatori che effettuano l’operatore di portabilità. Non disponibile l’attivazione online: gli utenti interessati dovranno recarsi necessariamente in uno degli store ufficiali di TIM sul suolo nazionale.