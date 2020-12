L’ultima grande sorpresa dell’anno Iliad l’ha assicurata con la presenza della tariffa Giga 70. Sono molti gli utenti che in queste ore stanno correndo ad attivare la promozione ad edizione limitata (disponibile sino al 21 Gennaio) del provider francese. La convenienza di Giga 70 è pressoché inattaccabile, anche se i clienti possono beneficiare di altre offerte low cost, come la Giga 50 e la Giga 40.

Iliad, prezzi sempre low cost per chi sceglie queste due tariffe

La Giga 70 di Iliad presenta un pacchetto composto da chiamate ed SMS illimitati con la presenza di 70 Giga per la navigazione internet, sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Ogni abbonato avrà anche 6 Giga per la connessione attraverso la tecnologia roaming nei paesi UE.

Sul sito internet di Iliad, però, i clienti avranno anche la possibilità di attivare due ulteriori promozioni. Si parte con la Giga 50.

La Giga 50 è ancora disponibile, anche se in via defilata, attraverso il portale web dell’operatore. Le soglie di consumo per questa ricaricabile sono pressoché confermate con minuti infiniti ed SMS verso tutti più 50 Giga internet ad un costo fisso e bloccato di 7,99 euro al mese. Per il roaming, in tal caso, sono previsti 5 Giga.

L’ultima promozione a listino di Iliad è la Giga 40. Con questa ricaricabile i clienti riceveranno chiamate senza limiti più SMS da inviare verso tutti e 40 Giga internet (tra cui i confermati 4 Giga per il roaming). Il costo di attivazione è di 6,99 euro. Per questa come per le altre offerte Iliad è necessario un extra una tantum di 10 euro per l’attivazione.