Il parco a tema dedicato a Nintendo, Super Nintendo World, aprirà presto agli Universal Studios Japan. In vista di ciò, Nintendo ha rilasciato un sito Web interattivo per il parco che ti consente di fare un viaggio virtuale attraverso l’attrazione e dare un’occhiata a ciò che viene offerto.

Tutte le novità sul parco Nintendo

Scorri il sito Web interattivo e troverai tutti i tipi di attrazioni eccitanti come Mario Kart nella vita reale e quello che sembra un giro in stile tazze da tè con Yoshi come veicolo. Super Nintendo World ha anche varie opportunità di ristorazione a tema Mario e negozi di merchandising, ovviamente. Alcuni piatti sembrano davvero deliziosi e unici, tra cui un hamburger di Mario e un dessert al tiramisù fatto con? contrassegnare le scatole del franchise di Mario.

Super Nintendo World aprirà agli Universal Studios Japan il 4 febbraio. Devi prenotare in anticipo per assicurarti un biglietto per il parco e puoi farlo sul sito web della Universal. I confini del Giappone sono attualmente chiusi ai turisti a causa COVID-19, quindi questo sito Web virtuale dovrà essere sufficiente per coloro che vivono al di fuori del Giappone. Attrazioni simili si stanno aprendo nei parchi della Universal in Florida e California, ma non sono ancora pronte.

Prima di questo, Nintendo ha rilasciato un lungo video che mostra il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, in tournée in Super Nintendo World in Giappone e parlando delle sue varie attrazioni. Nintendo sta attualmente volando alto con Nintendo Switch. Gli ultimi dati di Nintendo mostrano che sono state vendute più di 68 milioni di console Switch , e questo non conta ancora le vendite delle festività. Nonostante il lancio delle nuove PS5 e Xbox Series X | S, Switch dovrebbe essere la console domestica più venduta per il 2020 e il 2021.