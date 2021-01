Per quelli di voi abituati a guardare le Instagram Stories dalla versione web del social qualcosa sta per cambiare. La piattaforma, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe in mente di migliorarle.

Per semplificarne la visualizzazione, Instagram sta infatti testando un alleggerimento della modalità di fruizione. Scopriamo insieme tutti i nuovi dettagli.

Instagram vuole migliorare la versione web delle Stories

Grazie al nuovo look, Stories prende le sembianze di un carosello piuttosto che della singola storia che precedentemente occupava l’intera pagina. L’esperienza di navigazione non cambia, si può cliccare sulle storie per passare alla successiva oppure lasciarle procedere automaticamente, ma con questa nuova visualizzazione è più facile tenere traccia di dove ci si trova nella coda.

La novità rappresenta un interessante passo del social verso coloro che lo utilizzando tramite il sito web, la cui ottimizzazione ha sempre lasciato a desiderare rispetto a quella dell’applicazione. La notizia negativa è che non si sa ancora quanti utenti vedano il nuovo look e se il cambiamento diventerà permanente.

Stando a quanto riferito da un portavoce della piattaforma, per il momento soltanto “un piccolo gruppo” di utenti ha la possibilità di visualizzare il nuovo design delle Instagram Stories da Desktop. A tal proposito, non si hanno notizie riguardo alla possibilità di ampliare questa novità ad un pubblico più grande. Quello che è certo è che il social sia ben intenzionato a migliorare l’esperienza degli utenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Non ci resta che attendere maggiori informazioni nei prossimi giorni.